통화 / MRTN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MRTN: Marten Transport Ltd
11.07 USD 0.21 (1.86%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MRTN 환율이 오늘 -1.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.02이고 고가는 11.30이었습니다.
Marten Transport Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRTN News
- Marten Transport: I'm Keeping An Eye On It As I Wait On The Sidelines (NASDAQ:MRTN)
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Marten Transport stock hits 52-week low at 12.48 USD
- Hub Group stock price target raised to $46 from $45 at Stifel
- Hub Group stock maintains Buy rating at Benchmark amid stable intermodal volumes
- Marten Transport earnings beat, revenue topped estimates
- Marten Transport Q1 Miss On Revenue, Analyst Cites Later-Cycle Exposure, Strategic Strengths - Marten Transport (NASDAQ:MRTN)
일일 변동 비율
11.02 11.30
년간 변동
9.94 18.63
- 이전 종가
- 11.28
- 시가
- 11.28
- Bid
- 11.07
- Ask
- 11.37
- 저가
- 11.02
- 고가
- 11.30
- 볼륨
- 1.100 K
- 일일 변동
- -1.86%
- 월 변동
- -5.79%
- 6개월 변동
- -18.60%
- 년간 변동율
- -36.96%
20 9월, 토요일