MRTN: Marten Transport Ltd

11.07 USD 0.21 (1.86%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRTN ha avuto una variazione del -1.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.02 e ad un massimo di 11.30.

Segui le dinamiche di Marten Transport Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.02 11.30
Intervallo Annuale
9.94 18.63
Chiusura Precedente
11.28
Apertura
11.28
Bid
11.07
Ask
11.37
Minimo
11.02
Massimo
11.30
Volume
1.100 K
Variazione giornaliera
-1.86%
Variazione Mensile
-5.79%
Variazione Semestrale
-18.60%
Variazione Annuale
-36.96%
