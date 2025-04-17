Valute / MRTN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MRTN: Marten Transport Ltd
11.07 USD 0.21 (1.86%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRTN ha avuto una variazione del -1.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.02 e ad un massimo di 11.30.
Segui le dinamiche di Marten Transport Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRTN News
- Marten Transport: I'm Keeping An Eye On It As I Wait On The Sidelines (NASDAQ:MRTN)
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Marten Transport stock hits 52-week low at 12.48 USD
- Hub Group stock price target raised to $46 from $45 at Stifel
- Hub Group stock maintains Buy rating at Benchmark amid stable intermodal volumes
- Marten Transport earnings beat, revenue topped estimates
- Marten Transport Q1 Miss On Revenue, Analyst Cites Later-Cycle Exposure, Strategic Strengths - Marten Transport (NASDAQ:MRTN)
Intervallo Giornaliero
11.02 11.30
Intervallo Annuale
9.94 18.63
- Chiusura Precedente
- 11.28
- Apertura
- 11.28
- Bid
- 11.07
- Ask
- 11.37
- Minimo
- 11.02
- Massimo
- 11.30
- Volume
- 1.100 K
- Variazione giornaliera
- -1.86%
- Variazione Mensile
- -5.79%
- Variazione Semestrale
- -18.60%
- Variazione Annuale
- -36.96%
20 settembre, sabato