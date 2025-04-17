Währungen / MRTN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MRTN: Marten Transport Ltd
11.28 USD 0.05 (0.45%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRTN hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.19 bis zu einem Hoch von 11.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marten Transport Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRTN News
- Marten Transport: I'm Keeping An Eye On It As I Wait On The Sidelines (NASDAQ:MRTN)
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Marten Transport stock hits 52-week low at 12.48 USD
- Hub Group stock price target raised to $46 from $45 at Stifel
- Hub Group stock maintains Buy rating at Benchmark amid stable intermodal volumes
- Marten Transport earnings beat, revenue topped estimates
- Marten Transport Q1 Miss On Revenue, Analyst Cites Later-Cycle Exposure, Strategic Strengths - Marten Transport (NASDAQ:MRTN)
Tagesspanne
11.19 11.42
Jahresspanne
9.94 18.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.23
- Eröffnung
- 11.29
- Bid
- 11.28
- Ask
- 11.58
- Tief
- 11.19
- Hoch
- 11.42
- Volumen
- 1.184 K
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- -4.00%
- 6-Monatsänderung
- -17.06%
- Jahresänderung
- -35.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K