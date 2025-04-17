货币 / MRTN
MRTN: Marten Transport Ltd
11.52 USD 0.08 (0.69%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MRTN汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点11.52和高点11.65进行交易。
关注Marten Transport Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MRTN新闻
- Marten Transport: I'm Keeping An Eye On It As I Wait On The Sidelines (NASDAQ:MRTN)
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Marten Transport stock hits 52-week low at 12.48 USD
- Hub Group stock price target raised to $46 from $45 at Stifel
- Hub Group stock maintains Buy rating at Benchmark amid stable intermodal volumes
- Marten Transport earnings beat, revenue topped estimates
- Marten Transport Q1 Miss On Revenue, Analyst Cites Later-Cycle Exposure, Strategic Strengths - Marten Transport (NASDAQ:MRTN)
日范围
11.52 11.65
年范围
9.94 18.63
- 前一天收盘价
- 11.60
- 开盘价
- 11.60
- 卖价
- 11.52
- 买价
- 11.82
- 最低价
- 11.52
- 最高价
- 11.65
- 交易量
- 294
- 日变化
- -0.69%
- 月变化
- -1.96%
- 6个月变化
- -15.29%
- 年变化
- -34.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值