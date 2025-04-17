通貨 / MRTN
MRTN: Marten Transport Ltd
11.28 USD 0.05 (0.45%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MRTNの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり11.19の安値と11.42の高値で取引されました。
Marten Transport Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRTN News
- Marten Transport: I'm Keeping An Eye On It As I Wait On The Sidelines (NASDAQ:MRTN)
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Marten Transport stock hits 52-week low at 12.48 USD
- Hub Group stock price target raised to $46 from $45 at Stifel
- Hub Group stock maintains Buy rating at Benchmark amid stable intermodal volumes
- Marten Transport earnings beat, revenue topped estimates
- Marten Transport Q1 Miss On Revenue, Analyst Cites Later-Cycle Exposure, Strategic Strengths - Marten Transport (NASDAQ:MRTN)
1日のレンジ
11.19 11.42
1年のレンジ
9.94 18.63
- 以前の終値
- 11.23
- 始値
- 11.29
- 買値
- 11.28
- 買値
- 11.58
- 安値
- 11.19
- 高値
- 11.42
- 出来高
- 1.184 K
- 1日の変化
- 0.45%
- 1ヶ月の変化
- -4.00%
- 6ヶ月の変化
- -17.06%
- 1年の変化
- -35.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K