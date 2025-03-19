Валюты / MOV
MOV: Movado Group Inc
19.63 USD 0.35 (1.75%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOV за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.48, а максимальная — 20.00.
Следите за динамикой Movado Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MOV
- The Swift Effect" Strikes Again: Here's How the Singer's Engagement Announcement Impacted Jewelry Stocks This Week
- Movado Group: Time To Be Cautious (Downgrade) (NYSE:MOV)
- Movado Group Q2 Profit More Than Doubles
- Earnings call transcript: Movado Group misses EPS forecast, stock dips after Q2 2025 results
- Movado (MOV) Q2 Earnings Lag Estimates
- Movado earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Dell, Marvell, Autodesk, and more set to report earnings Thursday
- Fossil Stock: Turnaround Play With Substantial Upside - Strong Buy (NASDAQ:FOSL)
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Movado Group (NYSE:MOV), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Movado Group: The Bottom May Soon Be In (NYSE:MOV)
- Movado Group Looks Undervalued, But The Market May Be Right To Hesitate (NYSE:MOV)
- Movado Group, Inc. (MOV) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- HP Posts Downbeat Earnings, Joins SentinelOne, Best Buy And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Movado earnings missed by $0.30, revenue fell short of estimates
- Movado Group, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2026 Results
- Marvell, Dell, Ulta, and more set to report earnings Thursday
- Movado Group, Inc. Announces Date of Conference Call and Webcast for First Quarter Fiscal Year 2026 Results
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 21, 2025 - TipRanks.com
- Movado Group, Inc. (MOV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- 'Focused On What We Can Control:' Movado CEO Ditches Outlook Citing Tariff Uncertainty - Movado Group (NYSE:MOV)
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Movado Group: It's Not Time To Be Optimistic Right Now (NYSE:MOV)
Дневной диапазон
19.48 20.00
Годовой диапазон
12.85 22.14
- Предыдущее закрытие
- 19.98
- Open
- 19.93
- Bid
- 19.63
- Ask
- 19.93
- Low
- 19.48
- High
- 20.00
- Объем
- 253
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- 9.73%
- 6-месячное изменение
- 16.29%
- Годовое изменение
- 4.41%
