MOV: Movado Group Inc

19.48 USD 0.53 (2.65%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOV fiyatı bugün -2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.48 ve Yüksek fiyatı olarak 20.04 aralığında işlem gördü.

Movado Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.48 20.04
Yıllık aralık
12.85 22.14
Önceki kapanış
20.01
Açılış
20.04
Satış
19.48
Alış
19.78
Düşük
19.48
Yüksek
20.04
Hacim
258
Günlük değişim
-2.65%
Aylık değişim
8.89%
6 aylık değişim
15.40%
Yıllık değişim
3.62%
21 Eylül, Pazar