Devises / MOV
MOV: Movado Group Inc

19.48 USD 0.53 (2.65%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MOV a changé de -2.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.48 et à un maximum de 20.04.

Suivez la dynamique Movado Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
19.48 20.04
Range Annuel
12.85 22.14
Clôture Précédente
20.01
Ouverture
20.04
Bid
19.48
Ask
19.78
Plus Bas
19.48
Plus Haut
20.04
Volume
258
Changement quotidien
-2.65%
Changement Mensuel
8.89%
Changement à 6 Mois
15.40%
Changement Annuel
3.62%
20 septembre, samedi