货币 / MOV
MOV: Movado Group Inc
19.91 USD 0.28 (1.43%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MOV汇率已更改1.43%。当日，交易品种以低点19.66和高点20.00进行交易。
关注Movado Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOV新闻
- Movado (MOV) Stock: A Potential NCAV Play
- The Swift Effect" Strikes Again: Here's How the Singer's Engagement Announcement Impacted Jewelry Stocks This Week
- Movado Group: Time To Be Cautious (Downgrade) (NYSE:MOV)
- Movado Group Q2 Profit More Than Doubles
- Earnings call transcript: Movado Group misses EPS forecast, stock dips after Q2 2025 results
- Movado (MOV) Q2 Earnings Lag Estimates
- Movado earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Dell, Marvell, Autodesk, and more set to report earnings Thursday
- Fossil Stock: Turnaround Play With Substantial Upside - Strong Buy (NASDAQ:FOSL)
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Movado Group (NYSE:MOV), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Movado Group: The Bottom May Soon Be In (NYSE:MOV)
- Movado Group Looks Undervalued, But The Market May Be Right To Hesitate (NYSE:MOV)
- Movado Group, Inc. (MOV) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- HP Posts Downbeat Earnings, Joins SentinelOne, Best Buy And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Movado earnings missed by $0.30, revenue fell short of estimates
- Movado Group, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2026 Results
- Marvell, Dell, Ulta, and more set to report earnings Thursday
- Movado Group, Inc. Announces Date of Conference Call and Webcast for First Quarter Fiscal Year 2026 Results
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 21, 2025 - TipRanks.com
- Movado Group, Inc. (MOV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- 'Focused On What We Can Control:' Movado CEO Ditches Outlook Citing Tariff Uncertainty - Movado Group (NYSE:MOV)
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Movado Group: It's Not Time To Be Optimistic Right Now (NYSE:MOV)
日范围
19.66 20.00
年范围
12.85 22.14
- 前一天收盘价
- 19.63
- 开盘价
- 19.79
- 卖价
- 19.91
- 买价
- 20.21
- 最低价
- 19.66
- 最高价
- 20.00
- 交易量
- 73
- 日变化
- 1.43%
- 月变化
- 11.29%
- 6个月变化
- 17.95%
- 年变化
- 5.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值