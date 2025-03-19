Divisas / MOV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MOV: Movado Group Inc
19.78 USD 0.15 (0.76%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MOV de hoy ha cambiado un 0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.64, mientras que el máximo ha alcanzado 20.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Movado Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOV News
- Movado (MOV) Stock: A Potential NCAV Play
- The Swift Effect" Strikes Again: Here's How the Singer's Engagement Announcement Impacted Jewelry Stocks This Week
- Movado Group: Time To Be Cautious (Downgrade) (NYSE:MOV)
- Movado Group Q2 Profit More Than Doubles
- Earnings call transcript: Movado Group misses EPS forecast, stock dips after Q2 2025 results
- Movado (MOV) Q2 Earnings Lag Estimates
- Movado earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Dell, Marvell, Autodesk, and more set to report earnings Thursday
- Fossil Stock: Turnaround Play With Substantial Upside - Strong Buy (NASDAQ:FOSL)
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Movado Group (NYSE:MOV), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Movado Group: The Bottom May Soon Be In (NYSE:MOV)
- Movado Group Looks Undervalued, But The Market May Be Right To Hesitate (NYSE:MOV)
- Movado Group, Inc. (MOV) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- HP Posts Downbeat Earnings, Joins SentinelOne, Best Buy And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Movado earnings missed by $0.30, revenue fell short of estimates
- Movado Group, Inc. Announces First Quarter Fiscal 2026 Results
- Marvell, Dell, Ulta, and more set to report earnings Thursday
- Movado Group, Inc. Announces Date of Conference Call and Webcast for First Quarter Fiscal Year 2026 Results
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 21, 2025 - TipRanks.com
- Movado Group, Inc. (MOV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- 'Focused On What We Can Control:' Movado CEO Ditches Outlook Citing Tariff Uncertainty - Movado Group (NYSE:MOV)
- Booz Allen Hamilton, Movado Group And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- Movado Group: It's Not Time To Be Optimistic Right Now (NYSE:MOV)
Rango diario
19.64 20.32
Rango anual
12.85 22.14
- Cierres anteriores
- 19.63
- Open
- 19.79
- Bid
- 19.78
- Ask
- 20.08
- Low
- 19.64
- High
- 20.32
- Volumen
- 256
- Cambio diario
- 0.76%
- Cambio mensual
- 10.56%
- Cambio a 6 meses
- 17.18%
- Cambio anual
- 5.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B