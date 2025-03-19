Moedas / MOV
MOV: Movado Group Inc
20.16 USD 0.38 (1.92%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MOV para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.78 e o mais alto foi 20.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Movado Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOV Notícias
Faixa diária
19.78 20.16
Faixa anual
12.85 22.14
- Fechamento anterior
- 19.78
- Open
- 19.99
- Bid
- 20.16
- Ask
- 20.46
- Low
- 19.78
- High
- 20.16
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- 12.69%
- Mudança de 6 meses
- 19.43%
- Mudança anual
- 7.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh