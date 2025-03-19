통화 / MOV
MOV: Movado Group Inc
19.48 USD 0.53 (2.65%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MOV 환율이 오늘 -2.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.48이고 고가는 20.04이었습니다.
Movado Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MOV News
일일 변동 비율
19.48 20.04
년간 변동
12.85 22.14
- 이전 종가
- 20.01
- 시가
- 20.04
- Bid
- 19.48
- Ask
- 19.78
- 저가
- 19.48
- 고가
- 20.04
- 볼륨
- 258
- 일일 변동
- -2.65%
- 월 변동
- 8.89%
- 6개월 변동
- 15.40%
- 년간 변동율
- 3.62%
20 9월, 토요일