MOV: Movado Group Inc
20.01 USD 0.23 (1.16%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOV hat sich für heute um 1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.78 bis zu einem Hoch von 20.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Movado Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.78 20.16
Jahresspanne
12.85 22.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.78
- Eröffnung
- 19.99
- Bid
- 20.01
- Ask
- 20.31
- Tief
- 19.78
- Hoch
- 20.16
- Volumen
- 162
- Tagesänderung
- 1.16%
- Monatsänderung
- 11.85%
- 6-Monatsänderung
- 18.54%
- Jahresänderung
- 6.44%
