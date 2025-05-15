Валюты / MLSS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MLSS: Milestone Scientific Inc
0.58 USD 0.01 (1.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLSS за сегодня изменился на -1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.57, а максимальная — 0.59.
Следите за динамикой Milestone Scientific Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MLSS
- Benchmark сохраняет рейтинг "Спекулятивная покупка" для акций Milestone Scientific
- Benchmark maintains Speculative Buy rating on Milestone Scientific stock
- Earnings call transcript: Milestone Scientific’s Q2 2025 revenue falls short
- Milestone Scientific earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Milestone Scientific appoints Jason Papes as global sales head
- Milestone Scientific begins commercial sales of CompuFlo at NJ pain center
- Milestone Scientific shares drop 46% following January overvaluation alert
- BP4 S.r.l. sells Milestone Scientific (MLSS) stock worth $62,798
- Benchmark maintains $1.25 target on Milestone Scientific stock
- Milestone Scientific adds new board member to drive growth
- Milestone Scientific earnings matched, revenue fell short of estimates
- Milestone Scientific Reports Revenue of $2.2 Million and Provides Business Update for the First Quarter of 2025
Дневной диапазон
0.57 0.59
Годовой диапазон
0.38 1.40
- Предыдущее закрытие
- 0.59
- Open
- 0.58
- Bid
- 0.58
- Ask
- 0.88
- Low
- 0.57
- High
- 0.59
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- -1.69%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -37.63%
- Годовое изменение
- -35.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.