MLSS: Milestone Scientific Inc
0.50 USD 0.04 (7.41%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLSS fiyatı bugün -7.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.45 ve Yüksek fiyatı olarak 0.55 aralığında işlem gördü.
Milestone Scientific Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MLSS haberleri
- Benchmark, Milestone Scientific hissesi için Spekülatif Al notunu korudu
- Benchmark maintains Speculative Buy rating on Milestone Scientific stock
- Earnings call transcript: Milestone Scientific’s Q2 2025 revenue falls short
- Milestone Scientific earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Milestone Scientific appoints Jason Papes as global sales head
- Milestone Scientific begins commercial sales of CompuFlo at NJ pain center
- Milestone Scientific shares drop 46% following January overvaluation alert
- BP4 S.r.l. sells Milestone Scientific (MLSS) stock worth $62,798
- Benchmark maintains $1.25 target on Milestone Scientific stock
- Milestone Scientific adds new board member to drive growth
- Milestone Scientific earnings matched, revenue fell short of estimates
- Milestone Scientific Reports Revenue of $2.2 Million and Provides Business Update for the First Quarter of 2025
Günlük aralık
0.45 0.55
Yıllık aralık
0.38 1.40
- Önceki kapanış
- 0.54
- Açılış
- 0.53
- Satış
- 0.50
- Alış
- 0.80
- Düşük
- 0.45
- Yüksek
- 0.55
- Hacim
- 479
- Günlük değişim
- -7.41%
- Aylık değişim
- -13.79%
- 6 aylık değişim
- -46.24%
- Yıllık değişim
- -44.44%
21 Eylül, Pazar