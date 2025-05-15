Währungen / MLSS
MLSS: Milestone Scientific Inc
0.51 USD 0.03 (5.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLSS hat sich für heute um -5.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.51 bis zu einem Hoch von 0.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Milestone Scientific Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MLSS News
Tagesspanne
0.51 0.55
Jahresspanne
0.38 1.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.54
- Eröffnung
- 0.53
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Tief
- 0.51
- Hoch
- 0.55
- Volumen
- 136
- Tagesänderung
- -5.56%
- Monatsänderung
- -12.07%
- 6-Monatsänderung
- -45.16%
- Jahresänderung
- -43.33%
