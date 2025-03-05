Валюты / MEC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MEC: Mayville Engineering Company Inc
14.60 USD 0.31 (2.08%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MEC за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.49, а максимальная — 14.90.
Следите за динамикой Mayville Engineering Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MEC
- Mayville Engineering stock rating upgraded by Northland to Outperform
- DA Davidson lowers Mayville Engineering stock price target on truck market challenges
- Mayville Engineering (MEC) Earnings Transcript
- Mayville Engineering Q2 2025 slides: Revenue declines amid destocking, Accu-Fab acquisition completed
- Mayville Engineering (MEC) Q2 Earnings Meet Estimates
- Mayville Engineering earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Sterling Infrastructure (STRL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Mayville Engineering appoints BorgWarner executive to board
- DA Davidson initiates Mayville Engineering stock with buy rating
- Mayville Engineering Company Named Number One Fabricator for Fifteenth Consecutive Year
- Mayville Engineering: Resorting To M&A Amidst Lackluster Organic Performance (NYSE:MEC)
- Mayville Engineering to acquire Accu-Fab for $140.5 million
- Mayville Engineering Company Statement on Tornado Damage at Manufacturing Facility
- Tennant Company Deserves Patience (NYSE:TNC)
- Mayville Engineering: A Great Prospect In Spite Of Recent Weakness (NYSE:MEC)
- Mayville Engineering Company, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MEC)
- Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
14.49 14.90
Годовой диапазон
11.72 23.02
- Предыдущее закрытие
- 14.91
- Open
- 14.76
- Bid
- 14.60
- Ask
- 14.90
- Low
- 14.49
- High
- 14.90
- Объем
- 214
- Дневное изменение
- -2.08%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- 8.15%
- Годовое изменение
- -31.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.