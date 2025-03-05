QuotazioniSezioni
Valute / MEC
Tornare a Azioni

MEC: Mayville Engineering Company Inc

14.32 USD 0.38 (2.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MEC ha avuto una variazione del -2.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.28 e ad un massimo di 14.87.

Segui le dinamiche di Mayville Engineering Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEC News

Intervallo Giornaliero
14.28 14.87
Intervallo Annuale
11.72 23.02
Chiusura Precedente
14.70
Apertura
14.60
Bid
14.32
Ask
14.62
Minimo
14.28
Massimo
14.87
Volume
214
Variazione giornaliera
-2.59%
Variazione Mensile
-1.65%
Variazione Semestrale
6.07%
Variazione Annuale
-32.55%
21 settembre, domenica