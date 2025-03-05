货币 / MEC
MEC: Mayville Engineering Company Inc
14.16 USD 0.44 (3.01%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MEC汇率已更改-3.01%。当日，交易品种以低点14.16和高点15.22进行交易。
关注Mayville Engineering Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MEC新闻
- Mayville Engineering stock rating upgraded by Northland to Outperform
- DA Davidson lowers Mayville Engineering stock price target on truck market challenges
- Mayville Engineering (MEC) Earnings Transcript
- Mayville Engineering Q2 2025 slides: Revenue declines amid destocking, Accu-Fab acquisition completed
- Mayville Engineering (MEC) Q2 Earnings Meet Estimates
- Mayville Engineering earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Sterling Infrastructure (STRL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Mayville Engineering appoints BorgWarner executive to board
- DA Davidson initiates Mayville Engineering stock with buy rating
- Mayville Engineering Company Named Number One Fabricator for Fifteenth Consecutive Year
- Mayville Engineering: Resorting To M&A Amidst Lackluster Organic Performance (NYSE:MEC)
- Mayville Engineering to acquire Accu-Fab for $140.5 million
- Mayville Engineering Company Statement on Tornado Damage at Manufacturing Facility
- Tennant Company Deserves Patience (NYSE:TNC)
- Mayville Engineering: A Great Prospect In Spite Of Recent Weakness (NYSE:MEC)
- Mayville Engineering Company, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MEC)
- Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
14.16 15.22
年范围
11.72 23.02
- 前一天收盘价
- 14.60
- 开盘价
- 14.86
- 卖价
- 14.16
- 买价
- 14.46
- 最低价
- 14.16
- 最高价
- 15.22
- 交易量
- 212
- 日变化
- -3.01%
- 月变化
- -2.75%
- 6个月变化
- 4.89%
- 年变化
- -33.30%
