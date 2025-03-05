通貨 / MEC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MEC: Mayville Engineering Company Inc
14.70 USD 0.56 (3.96%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MECの今日の為替レートは、3.96%変化しました。日中、通貨は1あたり14.24の安値と14.78の高値で取引されました。
Mayville Engineering Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MEC News
- Mayville Engineering stock rating upgraded by Northland to Outperform
- DA Davidson lowers Mayville Engineering stock price target on truck market challenges
- Mayville Engineering (MEC) Earnings Transcript
- Mayville Engineering Q2 2025 slides: Revenue declines amid destocking, Accu-Fab acquisition completed
- Mayville Engineering (MEC) Q2 Earnings Meet Estimates
- Mayville Engineering earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Sterling Infrastructure (STRL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Mayville Engineering appoints BorgWarner executive to board
- DA Davidson initiates Mayville Engineering stock with buy rating
- Mayville Engineering Company Named Number One Fabricator for Fifteenth Consecutive Year
- Mayville Engineering: Resorting To M&A Amidst Lackluster Organic Performance (NYSE:MEC)
- Mayville Engineering to acquire Accu-Fab for $140.5 million
- Mayville Engineering Company Statement on Tornado Damage at Manufacturing Facility
- Tennant Company Deserves Patience (NYSE:TNC)
- Mayville Engineering: A Great Prospect In Spite Of Recent Weakness (NYSE:MEC)
- Mayville Engineering Company, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MEC)
- Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
14.24 14.78
1年のレンジ
11.72 23.02
- 以前の終値
- 14.14
- 始値
- 14.53
- 買値
- 14.70
- 買値
- 15.00
- 安値
- 14.24
- 高値
- 14.78
- 出来高
- 112
- 1日の変化
- 3.96%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- 8.89%
- 1年の変化
- -30.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K