KurseKategorien
Währungen / MEC
Zurück zum Aktien

MEC: Mayville Engineering Company Inc

14.48 USD 0.22 (1.50%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MEC hat sich für heute um -1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.44 bis zu einem Hoch von 14.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mayville Engineering Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEC News

Tagesspanne
14.44 14.87
Jahresspanne
11.72 23.02
Vorheriger Schlusskurs
14.70
Eröffnung
14.60
Bid
14.48
Ask
14.78
Tief
14.44
Hoch
14.87
Volumen
85
Tagesänderung
-1.50%
Monatsänderung
-0.55%
6-Monatsänderung
7.26%
Jahresänderung
-31.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K