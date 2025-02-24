Валюты / KOD
KOD: Kodiak Sciences Inc
9.33 USD 0.02 (0.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KOD за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.20, а максимальная — 9.93.
Следите за динамикой Kodiak Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KOD
- H.C. Wainwright сохраняет нейтральный рейтинг акций Kodiak Sciences с целевой ценой $5
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Kodiak Sciences stock at $5
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Why Is Kodiak Sciences (KOD) Down 1.2% Since Last Earnings Report?
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Mali grants export permit for Kodal’s Bougouni lithium project
- Kodal Minerals changes accounting reference date to align with project
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Kodiak Sciences stock price target raised to $5 from $3 at H.C. Wainwright
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- JPMorgan upgrades Kodiak Sciences stock rating to Neutral from Underweight
- Mali’s mines minister visits Kodal Minerals’ Bougouni lithium site
- Kodal Minerals directors adjust shareholdings after warrant exercise
- Kodal Minerals signs off-take agreement for Mali lithium project
- Kodiak Sciences to Present KSI-101 Highlights at 2025 Congress of the International Ocular Inflammation Society
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kodiak Sciences to Present at 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Kodiak Sciences Announces Recent Business Highlights and First Quarter 2025 Financial Results
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- Kodiak Sciences’ Anti-VEGF Could Win Nicely On Retinal Disorders (NASDAQ:KOD)
Дневной диапазон
9.20 9.93
Годовой диапазон
1.92 11.60
- Предыдущее закрытие
- 9.35
- Open
- 9.20
- Bid
- 9.33
- Ask
- 9.63
- Low
- 9.20
- High
- 9.93
- Объем
- 934
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 5.42%
- 6-месячное изменение
- 226.22%
- Годовое изменение
- 264.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.