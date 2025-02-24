QuotazioniSezioni
Valute / KOD
Tornare a Azioni

KOD: Kodiak Sciences Inc

9.53 USD 0.31 (3.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KOD ha avuto una variazione del -3.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.39 e ad un massimo di 9.99.

Segui le dinamiche di Kodiak Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KOD News

Intervallo Giornaliero
9.39 9.99
Intervallo Annuale
1.92 11.60
Chiusura Precedente
9.84
Apertura
9.87
Bid
9.53
Ask
9.83
Minimo
9.39
Massimo
9.99
Volume
682
Variazione giornaliera
-3.15%
Variazione Mensile
7.68%
Variazione Semestrale
233.22%
Variazione Annuale
272.27%
20 settembre, sabato