KOD: Kodiak Sciences Inc
9.53 USD 0.31 (3.15%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KOD a changé de -3.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.39 et à un maximum de 9.99.
Suivez la dynamique Kodiak Sciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KOD Nouvelles
- H.C. Wainwright maintient sa notation Neutre sur l’action Kodiak Sciences à 5€
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Kodiak Sciences stock at $5
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Why Is Kodiak Sciences (KOD) Down 1.2% Since Last Earnings Report?
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Mali grants export permit for Kodal’s Bougouni lithium project
- Kodal Minerals changes accounting reference date to align with project
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Kodiak Sciences stock price target raised to $5 from $3 at H.C. Wainwright
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- JPMorgan upgrades Kodiak Sciences stock rating to Neutral from Underweight
- Mali’s mines minister visits Kodal Minerals’ Bougouni lithium site
- Kodal Minerals directors adjust shareholdings after warrant exercise
- Kodal Minerals signs off-take agreement for Mali lithium project
- Kodiak Sciences to Present KSI-101 Highlights at 2025 Congress of the International Ocular Inflammation Society
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kodiak Sciences to Present at 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Kodiak Sciences Announces Recent Business Highlights and First Quarter 2025 Financial Results
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- Kodiak Sciences’ Anti-VEGF Could Win Nicely On Retinal Disorders (NASDAQ:KOD)
Range quotidien
9.39 9.99
Range Annuel
1.92 11.60
- Clôture Précédente
- 9.84
- Ouverture
- 9.87
- Bid
- 9.53
- Ask
- 9.83
- Plus Bas
- 9.39
- Plus Haut
- 9.99
- Volume
- 682
- Changement quotidien
- -3.15%
- Changement Mensuel
- 7.68%
- Changement à 6 Mois
- 233.22%
- Changement Annuel
- 272.27%
20 septembre, samedi