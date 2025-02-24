Moedas / KOD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KOD: Kodiak Sciences Inc
9.57 USD 0.36 (3.91%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KOD para hoje mudou para 3.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.22 e o mais alto foi 9.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Kodiak Sciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KOD Notícias
- H.C. Wainwright mantém classificação Neutra para ações da Kodiak Sciences a US$ 5
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Kodiak Sciences stock at $5
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Why Is Kodiak Sciences (KOD) Down 1.2% Since Last Earnings Report?
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Mali grants export permit for Kodal’s Bougouni lithium project
- Kodal Minerals changes accounting reference date to align with project
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Kodiak Sciences stock price target raised to $5 from $3 at H.C. Wainwright
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- JPMorgan upgrades Kodiak Sciences stock rating to Neutral from Underweight
- Mali’s mines minister visits Kodal Minerals’ Bougouni lithium site
- Kodal Minerals directors adjust shareholdings after warrant exercise
- Kodal Minerals signs off-take agreement for Mali lithium project
- Kodiak Sciences to Present KSI-101 Highlights at 2025 Congress of the International Ocular Inflammation Society
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kodiak Sciences to Present at 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Kodiak Sciences Announces Recent Business Highlights and First Quarter 2025 Financial Results
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- Kodiak Sciences’ Anti-VEGF Could Win Nicely On Retinal Disorders (NASDAQ:KOD)
Faixa diária
9.22 9.63
Faixa anual
1.92 11.60
- Fechamento anterior
- 9.21
- Open
- 9.22
- Bid
- 9.57
- Ask
- 9.87
- Low
- 9.22
- High
- 9.63
- Volume
- 221
- Mudança diária
- 3.91%
- Mudança mensal
- 8.14%
- Mudança de 6 meses
- 234.62%
- Mudança anual
- 273.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh