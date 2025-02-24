クォートセクション
KOD: Kodiak Sciences Inc

9.84 USD 0.63 (6.84%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KODの今日の為替レートは、6.84%変化しました。日中、通貨は1あたり9.22の安値と9.88の高値で取引されました。

Kodiak Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.22 9.88
1年のレンジ
1.92 11.60
以前の終値
9.21
始値
9.22
買値
9.84
買値
10.14
安値
9.22
高値
9.88
出来高
852
1日の変化
6.84%
1ヶ月の変化
11.19%
6ヶ月の変化
244.06%
1年の変化
284.38%
