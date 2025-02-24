通貨 / KOD
KOD: Kodiak Sciences Inc
9.84 USD 0.63 (6.84%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KODの今日の為替レートは、6.84%変化しました。日中、通貨は1あたり9.22の安値と9.88の高値で取引されました。
Kodiak Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KOD News
- H.C. ワインライト、コディアック・サイエンシズ株に対する5ドルのニュートラル評価を維持
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Kodiak Sciences stock at $5
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Why Is Kodiak Sciences (KOD) Down 1.2% Since Last Earnings Report?
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Mali grants export permit for Kodal’s Bougouni lithium project
- Kodal Minerals changes accounting reference date to align with project
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Kodiak Sciences stock price target raised to $5 from $3 at H.C. Wainwright
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- JPMorgan upgrades Kodiak Sciences stock rating to Neutral from Underweight
- Mali’s mines minister visits Kodal Minerals’ Bougouni lithium site
- Kodal Minerals directors adjust shareholdings after warrant exercise
- Kodal Minerals signs off-take agreement for Mali lithium project
- Kodiak Sciences to Present KSI-101 Highlights at 2025 Congress of the International Ocular Inflammation Society
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kodiak Sciences to Present at 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Kodiak Sciences Announces Recent Business Highlights and First Quarter 2025 Financial Results
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- Kodiak Sciences’ Anti-VEGF Could Win Nicely On Retinal Disorders (NASDAQ:KOD)
1日のレンジ
9.22 9.88
1年のレンジ
1.92 11.60
- 以前の終値
- 9.21
- 始値
- 9.22
- 買値
- 9.84
- 買値
- 10.14
- 安値
- 9.22
- 高値
- 9.88
- 出来高
- 852
- 1日の変化
- 6.84%
- 1ヶ月の変化
- 11.19%
- 6ヶ月の変化
- 244.06%
- 1年の変化
- 284.38%
