货币 / KOD
KOD: Kodiak Sciences Inc
9.33 USD 0.02 (0.21%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KOD汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点9.20和高点9.93进行交易。
关注Kodiak Sciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KOD新闻
日范围
9.20 9.93
年范围
1.92 11.60
- 前一天收盘价
- 9.35
- 开盘价
- 9.20
- 卖价
- 9.33
- 买价
- 9.63
- 最低价
- 9.20
- 最高价
- 9.93
- 交易量
- 934
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 5.42%
- 6个月变化
- 226.22%
- 年变化
- 264.45%
