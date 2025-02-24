Währungen / KOD
KOD: Kodiak Sciences Inc
9.96 USD 0.12 (1.22%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KOD hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.84 bis zu einem Hoch von 9.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kodiak Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KOD News
- H.C. Wainwright bestätigt "Neutral"-Rating für Kodiak Sciences bei 5 $
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Kodiak Sciences stock at $5
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Why Is Kodiak Sciences (KOD) Down 1.2% Since Last Earnings Report?
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Mali grants export permit for Kodal’s Bougouni lithium project
- Kodal Minerals changes accounting reference date to align with project
- Cramer: Kodiak Sciences Is A ‘Pure Spec’ Stock, 'No Go From Me' - Carrier Global (NYSE:CARR), Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD)
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Kodiak Sciences stock price target raised to $5 from $3 at H.C. Wainwright
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- JPMorgan upgrades Kodiak Sciences stock rating to Neutral from Underweight
- Mali’s mines minister visits Kodal Minerals’ Bougouni lithium site
- Kodal Minerals directors adjust shareholdings after warrant exercise
- Kodal Minerals signs off-take agreement for Mali lithium project
- Kodiak Sciences to Present KSI-101 Highlights at 2025 Congress of the International Ocular Inflammation Society
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Kodiak Sciences to Present at 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Kodiak Sciences Announces Recent Business Highlights and First Quarter 2025 Financial Results
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- Kodiak Sciences’ Anti-VEGF Could Win Nicely On Retinal Disorders (NASDAQ:KOD)
Tagesspanne
9.84 9.96
Jahresspanne
1.92 11.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.84
- Eröffnung
- 9.87
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Tief
- 9.84
- Hoch
- 9.96
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 1.22%
- Monatsänderung
- 12.54%
- 6-Monatsänderung
- 248.25%
- Jahresänderung
- 289.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K