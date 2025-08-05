КотировкиРазделы
J: Jacobs Solutions Inc

146.13 USD 0.69 (0.47%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс J за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.33, а максимальная — 147.49.

Следите за динамикой Jacobs Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
145.33 147.49
Годовой диапазон
106.23 152.40
Предыдущее закрытие
146.82
Open
147.31
Bid
146.13
Ask
146.43
Low
145.33
High
147.49
Объем
825
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
21.06%
Годовое изменение
11.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.