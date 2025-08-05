Валюты / J
J: Jacobs Solutions Inc
146.13 USD 0.69 (0.47%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс J за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.33, а максимальная — 147.49.
Следите за динамикой Jacobs Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
145.33 147.49
Годовой диапазон
106.23 152.40
- Предыдущее закрытие
- 146.82
- Open
- 147.31
- Bid
- 146.13
- Ask
- 146.43
- Low
- 145.33
- High
- 147.49
- Объем
- 825
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 0.77%
- 6-месячное изменение
- 21.06%
- Годовое изменение
- 11.61%
