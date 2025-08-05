Währungen / J
J: Jacobs Solutions Inc
149.61 USD 2.30 (1.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von J hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 147.11 bis zu einem Hoch von 150.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jacobs Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
147.11 150.24
Jahresspanne
106.23 152.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 147.31
- Eröffnung
- 147.79
- Bid
- 149.61
- Ask
- 149.91
- Tief
- 147.11
- Hoch
- 150.24
- Volumen
- 1.132 K
- Tagesänderung
- 1.56%
- Monatsänderung
- 3.17%
- 6-Monatsänderung
- 23.94%
- Jahresänderung
- 14.27%
