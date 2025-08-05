KurseKategorien
J: Jacobs Solutions Inc

149.61 USD 2.30 (1.56%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von J hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 147.11 bis zu einem Hoch von 150.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jacobs Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
147.11 150.24
Jahresspanne
106.23 152.40
Vorheriger Schlusskurs
147.31
Eröffnung
147.79
Bid
149.61
Ask
149.91
Tief
147.11
Hoch
150.24
Volumen
1.132 K
Tagesänderung
1.56%
Monatsänderung
3.17%
6-Monatsänderung
23.94%
Jahresänderung
14.27%
