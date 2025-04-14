Валюты / HURN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HURN: Huron Consulting Group Inc
141.61 USD 0.65 (0.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HURN за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.89, а максимальная — 142.08.
Следите за динамикой Huron Consulting Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HURN
- Truist Securities reiterates buy rating on Huron Consulting stock at $180
- Huron acquires Wilson Perumal to enhance commercial consulting
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Huron Consulting (HURN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Huron Consulting (HURN)
- Is Healthcare Services Group (HCSG) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Huron (HURN) Q2 EPS Jumps 12.5%
- Huron Consulting Group Inc. (HURN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Huron acquires Treliant to expand financial services capabilities
- Earnings call transcript: Huron Q2 2025 beats forecasts, stock stable
- Huron Consulting (HURN) Tops Q2 Earnings Estimates
- Huron secures $1.1 billion credit facility with extended maturity
- Huron consulting director Lockhart sells $142,209 in stock
- Huron Consulting: Digital Gains Vs. Acquisition Pains (NASDAQ:HURN)
- Huron’s John Tiscornia and Fanny Ip Recognized as Top Consultants
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- Huron to acquire Eclipse Insights, bolstering healthcare revenue cycle
- Benchmark reaffirms Huron Consulting stock rating amid stable outlook
- Market Cap Stock Movers: Tempus AI, Okta Slide on Wednesday
- Huron Consulting Group director Brown sells $100,026 in stock
- Huron Consulting expands incentive plan, stockholders vote
- Aristotle Small Cap Equity Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
139.89 142.08
Годовой диапазон
102.95 155.00
- Предыдущее закрытие
- 140.96
- Open
- 140.45
- Bid
- 141.61
- Ask
- 141.91
- Low
- 139.89
- High
- 142.08
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 3.96%
- 6-месячное изменение
- -0.99%
- Годовое изменение
- 30.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.