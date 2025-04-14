КотировкиРазделы
Валюты / HURN
HURN: Huron Consulting Group Inc

141.61 USD 0.65 (0.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HURN за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.89, а максимальная — 142.08.

Следите за динамикой Huron Consulting Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
139.89 142.08
Годовой диапазон
102.95 155.00
Предыдущее закрытие
140.96
Open
140.45
Bid
141.61
Ask
141.91
Low
139.89
High
142.08
Объем
215
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
3.96%
6-месячное изменение
-0.99%
Годовое изменение
30.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.