Divisas / HURN
HURN: Huron Consulting Group Inc
141.43 USD 0.18 (0.13%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HURN de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 140.81, mientras que el máximo ha alcanzado 144.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Huron Consulting Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HURN News
Rango diario
140.81 144.15
Rango anual
102.95 155.00
- Cierres anteriores
- 141.61
- Open
- 142.49
- Bid
- 141.43
- Ask
- 141.73
- Low
- 140.81
- High
- 144.15
- Volumen
- 298
- Cambio diario
- -0.13%
- Cambio mensual
- 3.83%
- Cambio a 6 meses
- -1.11%
- Cambio anual
- 30.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B