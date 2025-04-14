CotizacionesSecciones
HURN
HURN: Huron Consulting Group Inc

141.43 USD 0.18 (0.13%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HURN de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 140.81, mientras que el máximo ha alcanzado 144.15.

Rango diario
140.81 144.15
Rango anual
102.95 155.00
Cierres anteriores
141.61
Open
142.49
Bid
141.43
Ask
141.73
Low
140.81
High
144.15
Volumen
298
Cambio diario
-0.13%
Cambio mensual
3.83%
Cambio a 6 meses
-1.11%
Cambio anual
30.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B