HURN
HURN: Huron Consulting Group Inc
141.84 USD 1.84 (1.28%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HURN a changé de -1.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 141.43 et à un maximum de 144.30.
Suivez la dynamique Huron Consulting Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
141.43 144.30
Range Annuel
102.95 155.00
- Clôture Précédente
- 143.68
- Ouverture
- 144.30
- Bid
- 141.84
- Ask
- 142.14
- Plus Bas
- 141.43
- Plus Haut
- 144.30
- Volume
- 225
- Changement quotidien
- -1.28%
- Changement Mensuel
- 4.13%
- Changement à 6 Mois
- -0.83%
- Changement Annuel
- 31.02%
20 septembre, samedi