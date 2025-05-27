Währungen / HURN
HURN: Huron Consulting Group Inc
143.68 USD 2.25 (1.59%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HURN hat sich für heute um 1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.21 bis zu einem Hoch von 144.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Huron Consulting Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
140.21 144.65
Jahresspanne
102.95 155.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 141.43
- Eröffnung
- 141.38
- Bid
- 143.68
- Ask
- 143.98
- Tief
- 140.21
- Hoch
- 144.65
- Volumen
- 183
- Tagesänderung
- 1.59%
- Monatsänderung
- 5.48%
- 6-Monatsänderung
- 0.46%
- Jahresänderung
- 32.72%
