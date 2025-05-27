KurseKategorien
Währungen / HURN
Zurück zum Aktien

HURN: Huron Consulting Group Inc

143.68 USD 2.25 (1.59%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HURN hat sich für heute um 1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.21 bis zu einem Hoch von 144.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Huron Consulting Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HURN News

Tagesspanne
140.21 144.65
Jahresspanne
102.95 155.00
Vorheriger Schlusskurs
141.43
Eröffnung
141.38
Bid
143.68
Ask
143.98
Tief
140.21
Hoch
144.65
Volumen
183
Tagesänderung
1.59%
Monatsänderung
5.48%
6-Monatsänderung
0.46%
Jahresänderung
32.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K