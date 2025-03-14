Валюты / HSON
HSON: Hudson Global Inc
9.88 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HSON за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.62, а максимальная — 9.99.
Следите за динамикой Hudson Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HSON
- Star Equity completes $5 million share buyback, authorizes new program
- Why Is Star Equity Stock (STRR) Up 370% Today? - TipRanks.com
- Hudson Global to change name to Star Equity Holdings
- Hudson Global shareholders approve merger-related share issuance and board elections
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Hudson Global CEO to receive half of base salary in equity grants
- Earnings call transcript: Hudson Global Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Hudson Global Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 77% despite flat revenue
- Hudson Global (HSON) Q2 Earnings Miss Estimates
- Hudson Global (HSON) Q2 Revenue Tops 3%
- Hudson Global Inc earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Brink's (BCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hudson RPO acquires Alpha Consulting Group to enter Japanese market
- HSON stock touches 52-week low at $8.83 amid market challenges
- Star Equity and Hudson Global announce definitive merger
- Hudson Global, Inc. (HSON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hudson Global, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HSON)
Дневной диапазон
9.62 9.99
Годовой диапазон
8.28 16.28
- Предыдущее закрытие
- 9.87
- Open
- 9.90
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Low
- 9.62
- High
- 9.99
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 4.77%
- 6-месячное изменение
- -3.61%
- Годовое изменение
- -38.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.