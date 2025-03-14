クォートセクション
HSON: Hudson Global Inc

9.88 USD 0.01 (0.10%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSONの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.62の安値と9.99の高値で取引されました。

Hudson Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.62 9.99
1年のレンジ
8.28 16.28
以前の終値
9.87
始値
9.90
買値
9.88
買値
10.18
安値
9.62
高値
9.99
出来高
55
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
4.77%
6ヶ月の変化
-3.61%
1年の変化
-38.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K