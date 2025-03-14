通貨 / HSON
HSON: Hudson Global Inc
9.88 USD 0.01 (0.10%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HSONの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.62の安値と9.99の高値で取引されました。
Hudson Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
HSON News
1日のレンジ
9.62 9.99
1年のレンジ
8.28 16.28
- 以前の終値
- 9.87
- 始値
- 9.90
- 買値
- 9.88
- 買値
- 10.18
- 安値
- 9.62
- 高値
- 9.99
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 4.77%
- 6ヶ月の変化
- -3.61%
- 1年の変化
- -38.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K