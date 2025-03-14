통화 / HSON
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HSON: Hudson Global Inc
9.88 USD 0.01 (0.10%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HSON 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.62이고 고가는 9.99이었습니다.
Hudson Global Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
HSON News
- Star Equity 임원, 311만원 상당 자사주 매입
- Fruhbeis, director at Star Equity, buys $2,550 in shares
- Star Equity completes $5 million share buyback, authorizes new program
- Why Is Star Equity Stock (STRR) Up 370% Today? - TipRanks.com
- Hudson Global to change name to Star Equity Holdings
- Hudson Global shareholders approve merger-related share issuance and board elections
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Hudson Global CEO to receive half of base salary in equity grants
- Earnings call transcript: Hudson Global Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Hudson Global Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 77% despite flat revenue
- Hudson Global (HSON) Q2 Earnings Miss Estimates
- Hudson Global (HSON) Q2 Revenue Tops 3%
- Hudson Global Inc earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Brink's (BCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hudson RPO acquires Alpha Consulting Group to enter Japanese market
- HSON stock touches 52-week low at $8.83 amid market challenges
- Star Equity and Hudson Global announce definitive merger
- Hudson Global, Inc. (HSON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hudson Global, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HSON)
일일 변동 비율
9.62 9.99
년간 변동
8.28 16.28
- 이전 종가
- 9.87
- 시가
- 9.90
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- 저가
- 9.62
- 고가
- 9.99
- 볼륨
- 55
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- 4.77%
- 6개월 변동
- -3.61%
- 년간 변동율
- -38.48%
20 9월, 토요일