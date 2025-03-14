货币 / HSON
HSON: Hudson Global Inc
9.88 USD 0.01 (0.10%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HSON汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.62和高点9.99进行交易。
关注Hudson Global Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HSON新闻
- Star Equity completes $5 million share buyback, authorizes new program
- Why Is Star Equity Stock (STRR) Up 370% Today? - TipRanks.com
- Hudson Global to change name to Star Equity Holdings
- Hudson Global shareholders approve merger-related share issuance and board elections
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Hudson Global CEO to receive half of base salary in equity grants
- Earnings call transcript: Hudson Global Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Hudson Global Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 77% despite flat revenue
- Hudson Global (HSON) Q2 Earnings Miss Estimates
- Hudson Global (HSON) Q2 Revenue Tops 3%
- Hudson Global Inc earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Brink's (BCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hudson RPO acquires Alpha Consulting Group to enter Japanese market
- HSON stock touches 52-week low at $8.83 amid market challenges
- Star Equity and Hudson Global announce definitive merger
- Hudson Global, Inc. (HSON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hudson Global, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HSON)
日范围
9.62 9.99
年范围
8.28 16.28
- 前一天收盘价
- 9.87
- 开盘价
- 9.90
- 卖价
- 9.88
- 买价
- 10.18
- 最低价
- 9.62
- 最高价
- 9.99
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 4.77%
- 6个月变化
- -3.61%
- 年变化
- -38.48%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值