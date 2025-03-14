QuotazioniSezioni
Valute / HSON
Tornare a Azioni

HSON: Hudson Global Inc

9.88 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HSON ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.62 e ad un massimo di 9.99.

Segui le dinamiche di Hudson Global Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSON News

Intervallo Giornaliero
9.62 9.99
Intervallo Annuale
8.28 16.28
Chiusura Precedente
9.87
Apertura
9.90
Bid
9.88
Ask
10.18
Minimo
9.62
Massimo
9.99
Volume
55
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
4.77%
Variazione Semestrale
-3.61%
Variazione Annuale
-38.48%
21 settembre, domenica