Valute / HSON
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HSON: Hudson Global Inc
9.88 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HSON ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.62 e ad un massimo di 9.99.
Segui le dinamiche di Hudson Global Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
HSON News
- Fruhbeis, direttore di Star Equity, acquista azioni per 2.550 dollari
- Fruhbeis, director at Star Equity, buys $2,550 in shares
- Star Equity completes $5 million share buyback, authorizes new program
- Why Is Star Equity Stock (STRR) Up 370% Today? - TipRanks.com
- Hudson Global to change name to Star Equity Holdings
- Hudson Global shareholders approve merger-related share issuance and board elections
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Hudson Global CEO to receive half of base salary in equity grants
- Earnings call transcript: Hudson Global Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Hudson Global Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 77% despite flat revenue
- Hudson Global (HSON) Q2 Earnings Miss Estimates
- Hudson Global (HSON) Q2 Revenue Tops 3%
- Hudson Global Inc earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Brink's (BCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hudson RPO acquires Alpha Consulting Group to enter Japanese market
- HSON stock touches 52-week low at $8.83 amid market challenges
- Star Equity and Hudson Global announce definitive merger
- Hudson Global, Inc. (HSON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hudson Global, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HSON)
Intervallo Giornaliero
9.62 9.99
Intervallo Annuale
8.28 16.28
- Chiusura Precedente
- 9.87
- Apertura
- 9.90
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Minimo
- 9.62
- Massimo
- 9.99
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 4.77%
- Variazione Semestrale
- -3.61%
- Variazione Annuale
- -38.48%
21 settembre, domenica