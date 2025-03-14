Dövizler / HSON
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HSON: Hudson Global Inc
9.88 USD 0.01 (0.10%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HSON fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.62 ve Yüksek fiyatı olarak 9.99 aralığında işlem gördü.
Hudson Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
HSON haberleri
- Fruhbeis, Star Equity’de 2.550 dolar değerinde hisse satın aldı
- Fruhbeis, director at Star Equity, buys $2,550 in shares
- Star Equity completes $5 million share buyback, authorizes new program
- Why Is Star Equity Stock (STRR) Up 370% Today? - TipRanks.com
- Hudson Global to change name to Star Equity Holdings
- Hudson Global shareholders approve merger-related share issuance and board elections
- Star Equity Holdings stockholders approve merger with Hudson Global subsidiary
- Hudson Global CEO to receive half of base salary in equity grants
- Earnings call transcript: Hudson Global Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Hudson Global Q2 2025 slides: Adjusted EBITDA jumps 77% despite flat revenue
- Hudson Global (HSON) Q2 Earnings Miss Estimates
- Hudson Global (HSON) Q2 Revenue Tops 3%
- Hudson Global Inc earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Brink's (BCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hudson RPO acquires Alpha Consulting Group to enter Japanese market
- HSON stock touches 52-week low at $8.83 amid market challenges
- Star Equity and Hudson Global announce definitive merger
- Hudson Global, Inc. (HSON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hudson Global, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HSON)
Günlük aralık
9.62 9.99
Yıllık aralık
8.28 16.28
- Önceki kapanış
- 9.87
- Açılış
- 9.90
- Satış
- 9.88
- Alış
- 10.18
- Düşük
- 9.62
- Yüksek
- 9.99
- Hacim
- 55
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- 4.77%
- 6 aylık değişim
- -3.61%
- Yıllık değişim
- -38.48%
21 Eylül, Pazar