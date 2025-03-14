Moedas / HSON
HSON: Hudson Global Inc
9.88 USD 0.01 (0.10%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HSON para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.62 e o mais alto foi 9.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Hudson Global Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.62 9.99
Faixa anual
8.28 16.28
- Fechamento anterior
- 9.87
- Open
- 9.90
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Low
- 9.62
- High
- 9.99
- Volume
- 55
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 4.77%
- Mudança de 6 meses
- -3.61%
- Mudança anual
- -38.48%
