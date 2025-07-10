КотировкиРазделы
Валюты / HELE
HELE: Helen of Troy Limited

23.42 USD 0.34 (1.43%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HELE за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.26, а максимальная — 24.00.

Дневной диапазон
23.26 24.00
Годовой диапазон
20.02 77.94
Предыдущее закрытие
23.76
Open
23.88
Bid
23.42
Ask
23.72
Low
23.26
High
24.00
Объем
1.244 K
Дневное изменение
-1.43%
Месячное изменение
-4.25%
6-месячное изменение
-56.08%
Годовое изменение
-61.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.