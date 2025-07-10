Валюты / HELE
HELE: Helen of Troy Limited
23.42 USD 0.34 (1.43%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HELE за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.26, а максимальная — 24.00.
Следите за динамикой Helen of Troy Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HELE
- Implied Volatility Surging for Helen of Troy Stock Options
- Helen of Troy appoints Nike executive Scott Uzzell as new CEO
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Should You Buy or Hold SharkNinja Stock Before Q2 Earnings?
- Is EWCZ Fixing Its Overbuilt Network With Smarter Expansion?
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells Revealed
- Helen of Troy (HELE) chief legal officer buys $9948 in shares
- Helen of Troy stock soars after CEO and CFO buy shares near 52-week low
- Johnson&Johnson, Joby Aviation Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- EWCZ Stock Skyrockets 54% in 3 Months: Is it Too Late to Buy?
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Helen of Troy CEO grass buys $214,700 in shares
- Helen of Troy CFO Scheuerman buys $201,300 in shares
- Albertsons shows why tariff inflation isn’t showing up yet
- EWCZ EBITDA Expansion Shows Early Wins: Can Margins Stay Strong?
- Helen of Troy Analysts Slash Their Forecasts After Weak Q1 Results - Helen Of Troy (NASDAQ:HELE)
- This Phillips 66 Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Helen Of Troy (NASDAQ:HELE), Boyd Gaming (NYSE:BYD)
- Helen of Troy: Don't Catch This Falling Knife, Initiate With Sell Rating (HELE)
- Helen of Troy stock price target lowered to $29 at UBS on tariff impact
- Helen Of Troy: Buying Peak Fear (NASDAQ:HELE)
- Helen of Troy Limited (HELE) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Inflation from tariffs should hit this year, consumer-brands company says
- Helen of Troy Limited 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HELE)
Дневной диапазон
23.26 24.00
Годовой диапазон
20.02 77.94
- Предыдущее закрытие
- 23.76
- Open
- 23.88
- Bid
- 23.42
- Ask
- 23.72
- Low
- 23.26
- High
- 24.00
- Объем
- 1.244 K
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- -4.25%
- 6-месячное изменение
- -56.08%
- Годовое изменение
- -61.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.