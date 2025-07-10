통화 / HELE
HELE: Helen of Troy Limited
22.63 USD 0.59 (2.54%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HELE 환율이 오늘 -2.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.11이고 고가는 23.58이었습니다.
Helen of Troy Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
22.11 23.58
년간 변동
20.02 77.94
- 이전 종가
- 23.22
- 시가
- 23.29
- Bid
- 22.63
- Ask
- 22.93
- 저가
- 22.11
- 고가
- 23.58
- 볼륨
- 1.847 K
- 일일 변동
- -2.54%
- 월 변동
- -7.48%
- 6개월 변동
- -57.57%
- 년간 변동율
- -63.19%
20 9월, 토요일