통화 / HELE
HELE: Helen of Troy Limited

22.63 USD 0.59 (2.54%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HELE 환율이 오늘 -2.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.11이고 고가는 23.58이었습니다.

Helen of Troy Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
22.11 23.58
년간 변동
20.02 77.94
이전 종가
23.22
시가
23.29
Bid
22.63
Ask
22.93
저가
22.11
고가
23.58
볼륨
1.847 K
일일 변동
-2.54%
월 변동
-7.48%
6개월 변동
-57.57%
년간 변동율
-63.19%
20 9월, 토요일