HELE: Helen of Troy Limited
22.86 USD 0.36 (1.55%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HELE hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.83 bis zu einem Hoch von 23.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Helen of Troy Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.83 23.58
Jahresspanne
20.02 77.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.22
- Eröffnung
- 23.29
- Bid
- 22.86
- Ask
- 23.16
- Tief
- 22.83
- Hoch
- 23.58
- Volumen
- 222
- Tagesänderung
- -1.55%
- Monatsänderung
- -6.54%
- 6-Monatsänderung
- -57.13%
- Jahresänderung
- -62.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K