HELE: Helen of Troy Limited

22.86 USD 0.36 (1.55%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HELE hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.83 bis zu einem Hoch von 23.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Helen of Troy Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

HELE News

Tagesspanne
22.83 23.58
Jahresspanne
20.02 77.94
Vorheriger Schlusskurs
23.22
Eröffnung
23.29
Bid
22.86
Ask
23.16
Tief
22.83
Hoch
23.58
Volumen
222
Tagesänderung
-1.55%
Monatsänderung
-6.54%
6-Monatsänderung
-57.13%
Jahresänderung
-62.81%
