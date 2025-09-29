- Обзор рынка
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati
Курс GPMT-PA за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.20, а максимальная — 20.65.
Следите за динамикой Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GPMT-PA сегодня?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) сегодня оценивается на уровне 20.55. Инструмент торгуется в пределах -0.48%, вчерашнее закрытие составило 20.65, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPMT-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati в настоящее время оценивается в 20.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.42% и USD. Отслеживайте движения GPMT-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции GPMT-PA?
Вы можете купить акции Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) по текущей цене 20.55. Ордера обычно размещаются около 20.55 или 20.85, тогда как 10 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPMT-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GPMT-PA?
Инвестирование в Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati предполагает учет годового диапазона 17.50 - 20.65 и текущей цены 20.55. Многие сравнивают 2.34% и 12.42% перед размещением ордеров на 20.55 или 20.85. Изучайте ежедневные изменения цены GPMT-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Granite Point Mortgage Trust Inc.?
Самая высокая цена Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) за последний год составила 20.65. Акции заметно колебались в пределах 17.50 - 20.65, сравнение с 20.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Granite Point Mortgage Trust Inc.?
Самая низкая цена Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) за год составила 17.50. Сравнение с текущими 20.55 и 17.50 - 20.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPMT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GPMT-PA?
В прошлом Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.65 и 12.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.65
- Open
- 20.42
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Low
- 20.20
- High
- 20.65
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 2.34%
- 6-месячное изменение
- 12.42%
- Годовое изменение
- 12.42%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%