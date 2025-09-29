КотировкиРазделы
Валюты / GPMT-PA
Назад в Рынок акций США

GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati

20.55 USD 0.10 (0.48%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GPMT-PA за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.20, а максимальная — 20.65.

Следите за динамикой Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GPMT-PA сегодня?

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) сегодня оценивается на уровне 20.55. Инструмент торгуется в пределах -0.48%, вчерашнее закрытие составило 20.65, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GPMT-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati?

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati в настоящее время оценивается в 20.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.42% и USD. Отслеживайте движения GPMT-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции GPMT-PA?

Вы можете купить акции Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) по текущей цене 20.55. Ордера обычно размещаются около 20.55 или 20.85, тогда как 10 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GPMT-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GPMT-PA?

Инвестирование в Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati предполагает учет годового диапазона 17.50 - 20.65 и текущей цены 20.55. Многие сравнивают 2.34% и 12.42% перед размещением ордеров на 20.55 или 20.85. Изучайте ежедневные изменения цены GPMT-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Granite Point Mortgage Trust Inc.?

Самая высокая цена Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) за последний год составила 20.65. Акции заметно колебались в пределах 17.50 - 20.65, сравнение с 20.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Granite Point Mortgage Trust Inc.?

Самая низкая цена Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) за год составила 17.50. Сравнение с текущими 20.55 и 17.50 - 20.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GPMT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GPMT-PA?

В прошлом Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.65 и 12.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.20 20.65
Годовой диапазон
17.50 20.65
Предыдущее закрытие
20.65
Open
20.42
Bid
20.55
Ask
20.85
Low
20.20
High
20.65
Объем
10
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
2.34%
6-месячное изменение
12.42%
Годовое изменение
12.42%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.