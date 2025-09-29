GPMT-PA股票今天的价格是多少？ Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati股票今天的定价为20.55。它在-0.48%范围内交易，昨天的收盘价为20.65，交易量达到10。GPMT-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati股票是否支付股息？ Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati目前的价值为20.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.42%和USD。实时查看图表以跟踪GPMT-PA走势。

如何购买GPMT-PA股票？ 您可以以20.55的当前价格购买Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati股票。订单通常设置在20.55或20.85附近，而10和0.64%显示市场活动。立即关注GPMT-PA的实时图表更新。

如何投资GPMT-PA股票？ 投资Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati需要考虑年度范围17.50 - 20.65和当前价格20.55。许多人在以20.55或20.85下订单之前，会比较2.34%和。实时查看GPMT-PA价格图表，了解每日变化。

Granite Point Mortgage Trust Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Granite Point Mortgage Trust Inc.的最高价格是20.65。在17.50 - 20.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati的绩效。

Granite Point Mortgage Trust Inc.股票的最低价格是多少？ Granite Point Mortgage Trust Inc.（GPMT-PA）的最低价格为17.50。将其与当前的20.55和17.50 - 20.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPMT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。