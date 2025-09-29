GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati
今日GPMT-PA汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点20.20和高点20.65进行交易。
关注Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GPMT-PA股票今天的价格是多少？
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati股票今天的定价为20.55。它在-0.48%范围内交易，昨天的收盘价为20.65，交易量达到10。GPMT-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati股票是否支付股息？
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati目前的价值为20.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.42%和USD。实时查看图表以跟踪GPMT-PA走势。
如何购买GPMT-PA股票？
您可以以20.55的当前价格购买Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati股票。订单通常设置在20.55或20.85附近，而10和0.64%显示市场活动。立即关注GPMT-PA的实时图表更新。
如何投资GPMT-PA股票？
投资Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati需要考虑年度范围17.50 - 20.65和当前价格20.55。许多人在以20.55或20.85下订单之前，会比较2.34%和。实时查看GPMT-PA价格图表，了解每日变化。
Granite Point Mortgage Trust Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Granite Point Mortgage Trust Inc.的最高价格是20.65。在17.50 - 20.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati的绩效。
Granite Point Mortgage Trust Inc.股票的最低价格是多少？
Granite Point Mortgage Trust Inc.（GPMT-PA）的最低价格为17.50。将其与当前的20.55和17.50 - 20.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPMT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GPMT-PA股票是什么时候拆分的？
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.65和12.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.65
- 开盘价
- 20.42
- 卖价
- 20.55
- 买价
- 20.85
- 最低价
- 20.20
- 最高价
- 20.65
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 2.34%
- 6个月变化
- 12.42%
- 年变化
- 12.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值