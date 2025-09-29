报价部分
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati

20.55 USD 0.10 (0.48%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GPMT-PA汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点20.20和高点20.65进行交易。

关注Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GPMT-PA股票今天的价格是多少？

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati股票今天的定价为20.55。它在-0.48%范围内交易，昨天的收盘价为20.65，交易量达到10。GPMT-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati股票是否支付股息？

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati目前的价值为20.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.42%和USD。实时查看图表以跟踪GPMT-PA走势。

如何购买GPMT-PA股票？

您可以以20.55的当前价格购买Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati股票。订单通常设置在20.55或20.85附近，而10和0.64%显示市场活动。立即关注GPMT-PA的实时图表更新。

如何投资GPMT-PA股票？

投资Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati需要考虑年度范围17.50 - 20.65和当前价格20.55。许多人在以20.55或20.85下订单之前，会比较2.34%和。实时查看GPMT-PA价格图表，了解每日变化。

Granite Point Mortgage Trust Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Granite Point Mortgage Trust Inc.的最高价格是20.65。在17.50 - 20.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati的绩效。

Granite Point Mortgage Trust Inc.股票的最低价格是多少？

Granite Point Mortgage Trust Inc.（GPMT-PA）的最低价格为17.50。将其与当前的20.55和17.50 - 20.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GPMT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GPMT-PA股票是什么时候拆分的？

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.65和12.42%中可见。

日范围
20.20 20.65
年范围
17.50 20.65
前一天收盘价
20.65
开盘价
20.42
卖价
20.55
买价
20.85
最低价
20.20
最高价
20.65
交易量
10
日变化
-0.48%
月变化
2.34%
6个月变化
12.42%
年变化
12.42%
