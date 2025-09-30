- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati
Le taux de change de GPMT-PA a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.20 et à un maximum de 20.65.
Suivez la dynamique Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GPMT-PA aujourd'hui ?
L'action Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati est cotée à 20.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.48%, a clôturé hier à 20.65 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de GPMT-PA présente ces mises à jour.
L'action Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati verse-t-elle des dividendes ?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati est actuellement valorisé à 20.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GPMT-PA.
Comment acheter des actions GPMT-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati au cours actuel de 20.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.55 ou de 20.85, le 10 et le 0.64% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GPMT-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GPMT-PA ?
Investir dans Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.50 - 20.65 et le prix actuel 20.55. Beaucoup comparent 2.34% et 12.42% avant de passer des ordres à 20.55 ou 20.85. Consultez le graphique du cours de GPMT-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Granite Point Mortgage Trust Inc. ?
Le cours le plus élevé de Granite Point Mortgage Trust Inc. l'année dernière était 20.65. Au cours de 17.50 - 20.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Granite Point Mortgage Trust Inc. ?
Le cours le plus bas de Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) sur l'année a été 17.50. Sa comparaison avec 20.55 et 17.50 - 20.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GPMT-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GPMT-PA a-t-elle été divisée ?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.65 et 12.42% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.65
- Ouverture
- 20.42
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Plus Bas
- 20.20
- Plus Haut
- 20.65
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- 2.34%
- Changement à 6 Mois
- 12.42%
- Changement Annuel
- 12.42%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4