- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati
Der Wechselkurs von GPMT-PA hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.20 bis zu einem Hoch von 20.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GPMT-PA heute?
Die Aktie von Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) notiert heute bei 20.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.65 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von GPMT-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GPMT-PA Dividenden?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati wird derzeit mit 20.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GPMT-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich GPMT-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) zum aktuellen Kurs von 20.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.55 oder 20.85 platziert, während 10 und 0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GPMT-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GPMT-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati müssen die jährliche Spanne 17.50 - 20.65 und der aktuelle Kurs 20.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.34% und 12.42%, bevor sie Orders zu 20.55 oder 20.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GPMT-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Granite Point Mortgage Trust Inc.?
Der höchste Kurs von Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) im vergangenen Jahr lag bei 20.65. Innerhalb von 17.50 - 20.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Granite Point Mortgage Trust Inc.?
Der niedrigste Kurs von Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) im Laufe des Jahres betrug 17.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.55 und der Spanne 17.50 - 20.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GPMT-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GPMT-PA statt?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.65 und 12.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.65
- Eröffnung
- 20.42
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Tief
- 20.20
- Hoch
- 20.65
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 2.34%
- 6-Monatsänderung
- 12.42%
- Jahresänderung
- 12.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4