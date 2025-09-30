KurseKategorien
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati

20.55 USD 0.10 (0.48%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GPMT-PA hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.20 bis zu einem Hoch von 20.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GPMT-PA heute?

Die Aktie von Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) notiert heute bei 20.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.65 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von GPMT-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GPMT-PA Dividenden?

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati wird derzeit mit 20.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GPMT-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich GPMT-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) zum aktuellen Kurs von 20.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.55 oder 20.85 platziert, während 10 und 0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GPMT-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GPMT-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati müssen die jährliche Spanne 17.50 - 20.65 und der aktuelle Kurs 20.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.34% und 12.42%, bevor sie Orders zu 20.55 oder 20.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GPMT-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Granite Point Mortgage Trust Inc.?

Der höchste Kurs von Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) im vergangenen Jahr lag bei 20.65. Innerhalb von 17.50 - 20.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Granite Point Mortgage Trust Inc.?

Der niedrigste Kurs von Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) im Laufe des Jahres betrug 17.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.55 und der Spanne 17.50 - 20.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GPMT-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GPMT-PA statt?

Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.65 und 12.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.20 20.65
Jahresspanne
17.50 20.65
Vorheriger Schlusskurs
20.65
Eröffnung
20.42
Bid
20.55
Ask
20.85
Tief
20.20
Hoch
20.65
Volumen
10
Tagesänderung
-0.48%
Monatsänderung
2.34%
6-Monatsänderung
12.42%
Jahresänderung
12.42%
