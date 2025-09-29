- Panorámica
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati
El tipo de cambio de GPMT-PA de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.20, mientras que el máximo ha alcanzado 20.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GPMT-PA hoy?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) se evalúa hoy en 20.55. El instrumento se negocia dentro de -0.48%; el cierre de ayer ha sido 20.65 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GPMT-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati?
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati se evalúa actualmente en 20.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.42% y USD. Monitoree los movimientos de GPMT-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GPMT-PA?
Puede comprar acciones de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati (GPMT-PA) al precio actual de 20.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.55 o 20.85, mientras que 10 y 0.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GPMT-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GPMT-PA?
Invertir en Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati implica tener en cuenta el rango anual 17.50 - 20.65 y el precio actual 20.55. Muchos comparan 2.34% y 12.42% antes de colocar órdenes en 20.55 o 20.85. Estudie los cambios diarios de precios de GPMT-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Granite Point Mortgage Trust Inc.?
El precio más alto de Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) en el último año ha sido 20.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.50 - 20.65, una comparación con 20.65 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Granite Point Mortgage Trust Inc.?
El precio más bajo de Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT-PA) para el año ha sido 17.50. La comparación con los actuales 20.55 y 17.50 - 20.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GPMT-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GPMT-PA?
En el pasado, Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.65 y 12.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.65
- Open
- 20.42
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Low
- 20.20
- High
- 20.65
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- 2.34%
- Cambio a 6 meses
- 12.42%
- Cambio anual
- 12.42%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.