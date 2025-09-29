- 概要
GPMT-PA: Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floati
GPMT-PAの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり20.20の安値と20.65の高値で取引されました。
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floatiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GPMT-PA株の現在の価格は？
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floatiの株価は本日20.55です。-0.48%内で取引され、前日の終値は20.65、取引量は10に達しました。GPMT-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floatiの株は配当を出しますか？
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floatiの現在の価格は20.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.42%やUSDにも注目します。GPMT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
GPMT-PA株を買う方法は？
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floatiの株は現在20.55で購入可能です。注文は通常20.55または20.85付近で行われ、10や0.64%が市場の動きを示します。GPMT-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
GPMT-PA株に投資する方法は？
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floatiへの投資では、年間の値幅17.50 - 20.65と現在の20.55を考慮します。注文は多くの場合20.55や20.85で行われる前に、2.34%や12.42%と比較されます。GPMT-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Granite Point Mortgage Trust Inc.の株の最高値は？
Granite Point Mortgage Trust Inc.の過去1年の最高値は20.65でした。17.50 - 20.65内で株価は大きく変動し、20.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floatiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Granite Point Mortgage Trust Inc.の株の最低値は？
Granite Point Mortgage Trust Inc.(GPMT-PA)の年間最安値は17.50でした。現在の20.55や17.50 - 20.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GPMT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
GPMT-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Granite Point Mortgage Trust Inc 7.00% Series A Fixed-to-Floatiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.65、12.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.65
- 始値
- 20.42
- 買値
- 20.55
- 買値
- 20.85
- 安値
- 20.20
- 高値
- 20.65
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.48%
- 1ヶ月の変化
- 2.34%
- 6ヶ月の変化
- 12.42%
- 1年の変化
- 12.42%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前